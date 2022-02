Fiorentina Lazio, il club ricorda la fantastica vittoria in rimonta del 2018

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sabato sera la Lazio affronterà la Fiorentina al Franchi: il club ha ricordato sui social la bellissima vittoria in rimonta del 2018

Sabato sera la Lazio ricomincerà il proprio cammino in campionato al Franchi di Firenze contro la Fiorentina.

Per ingannare l’attesa, il club biancoceleste ha ricordato sui social la fantastica vittoria in rimonta del 18 aprile 2018, terminata 3-4 per gli uomini di Inzaghi. I gol arrivarono per due volte dalle invezioni di Luis Alberto, e poi da Caceres e Felipe Anderson. Le tre reti della Viola invece portarono la firma di Veretout.