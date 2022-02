Fiorentina Lazio, il club ricorda il successo del 2019 firmato Immobile

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In attesa del match di questa sera contro la Fiorentina, la Lazio ha ricordato sui social il successo del 2019

Questa sera Fiorentina e Lazio scenderanno in campo per l’anticipo del sabato sera della 24ª giornata di Serie A. In palio ci sono punti importanti per la corsa in Europa.

Nell’attesa il club biancoceleste ha ricordato attraverso i propri canali social il successo del 2019 contro i viola, quando gli uomini di Inzaghi si imposero grazie ai gol di Correa e Immobile.