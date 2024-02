Ecco quanti saranno i tifosi laziali che domani raggiungeranno Firenze per Fiorentina-Lazio di lunedì sera

Eccezionali in casa, nella Curva Nord, e anche in trasferta. In un match (quello tra Fiorentina e Lazio) che si giocherà di lunedì sera, ci saranno moltissimi tifosi al seguito della maglia biancoceleste.

Saranno infatti 1878 i tifosi che raggiungeranno Firenze in occasione della partita.