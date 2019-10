Fiorentina-Lazio, Cucchi: «Mi aspetto un match ricco di reti. Chiesa e Milinkovic forti, ma…»

A qualche giorno da Fiorentina-Lazio, Riccardo Cucchi si è espresso sul momento che stanno vivendo le due squadre

Riccardo Cucchi, storica voce della Rai nonché tifoso biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di fiorentinauno.it per esprimersi su Fiorentina-Lazio a qualche giorno dal match, in programma al Franchi domenica sera. Di seguito, alcuni stralci dell’intervista: «Sono sicuramente due squadre interessanti che hanno intrapreso due strade diverse ma che hanno un comune denominatore: cercare di arrivare al risultato giocando bene. E già questo è un buon punto di partenza. Continuità? La Lazio nell’arco della partita sbatte contro dei momenti in cui si specchia troppo su se stessa, si piace troppo e questo è legato ad un problema psicologico, a volte probabilmente sottovaluta anche l’impegno. Un altro limite è una condizione fisica non eccellente, mentre altre squadre sembrano più pronte sotto questo punto di vista».

GIOCATORI – «Allora dico Chiesa e Milinkovic, sono due giocatori fortissimi ma che allo stesso tempo non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale. Su Federico anche il ct azzurro Mancini sta dimostrano di puntarci forte, è uno tra i primi a sapere quanto può dare in più Chiesa. Della Lazio invece non prenderei la difesa, troppo poco assestata, però Sergej sì. Ma siamo sulla stessa lunghezza d’onda dell’esterno gigliato. Europa? Molto difficile, la stagione si preannuncia complicata per entrambe sotto questo punto di vista, il parco squadre che puntano alle piazze europee si è allargato e non sarà facile per nessuna delle due entrare nelle coppe. Servirà una stagione intensa da parte di Fiorentina e Lazio per dire la loro a quei piani».

PRONOSTICO – «Ogni partita vive di una storia a sé, credo che comunque sarà una partita bella e mi auguro ricca di reti. Potrà vincere sia l’una che l’altra, anche perché oggi credo che il giocare in casa o fuori sia diventato di un’ importanza relativa, non conta più come prima. Ci sarà da divertirsi, ma non chiedetemi un pronostico perché sono poco adatto…»