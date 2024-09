Fiorentina Lazio, Castrovilli SOSTITUISCE Castellanos? Baroni CHIARO: «Dia sta facendo BENISSIMO, poi abbiamo un’altra soluzione». Le parole del tecnico

Vigilia di campionato per la Lazio, con il mister Marco Baroni che presenta in conferenza la sfida alla Fiorentina. Ecco le sue parole sulla sostituzione di Taty.

RUOLO DI CASTROVILLI – «Gaetano può lavorare in tutti i ruoli di centrocampo, può fare anche il mediano. In questo momento Dia sta facendo benissimo, non mi piace spostarli se stanno facendo bene in una posizione. Ma non è detto che non ci siano cambiamenti. Noslin prima punta è una soluzione su cui abbiamo lavorato».

LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI BARONI