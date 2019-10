Fiorentina-Lazio, biancocelesti in treno per la trasferta del ‘Franchi’ – FOTO&VIDEO

La Lazio ha preso da qualche minuto il treno che la porterà a Firenze per il match di domani sera contro la Fiorentina

Tutto pronto per il match tra Fiorentina e Lazio, in programma domani sera al ‘Franchi’. Dopo la seduta d’allenamento e la conferenza di Simone Inzaghi, la squadra si è recata alla stazione ‘Termini’ di Roma per prendere il treno che porterà i biancocelesti nel capoluogo toscano. Il club ha pubblicato sui propri profili social foto e video del viaggio: