Cambia tutto a poche ore dal via, si va verso il rinvio di Fiorentina-Juventus, il nuovo particolare prima del match

Potrebbe cambiare tutto in previsione di Fiorentina-Juventus. Avversarie di mille battaglie con la Lazio, le due squadre dovrebbero scendere in campo questa sera alle ore 20:45, ma attenzione a possibili colpi di scena. Qualche minuto or sono infatti, il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella ha chiesto alla Lega Serie A di rinviare il match, causa i nubifragi che si sono abbattuti negli ultimi giorni sulla regione. Ecco quanto postato dal primo cittadino sui propri account social.

IL SINDACO – «Da ieri sono al telefono con il Presidente della Lega Seria A ponendogli in modo netto il problema dell’opportunità di rinviare la partita Fiorentina Juve di stasera poiché spetta alla Lega tale decisione. Ne ho ho parlato anche con il Ministro Piantedosi. Mi auguro prevalga il buon senso di tutti. Intanto continuiamo a lavorare senza sosta con la protezione civile, i sindaci e i volontari per aiutare le popolazioni alluvionate».