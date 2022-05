Fiorentina, Italiano: «Europa? Dopo tre sconfitte di fila diventa difficile»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan a San Siro. Le sue dichiarazioni

EUROPA – «Quando si gioca punto a punto non farne neanche uno in tre partite diventa pesante. Ci sono ancora 9 punti a disposizione, abbiamo dimostrato di essere una squadra folle, capace di perdere e poi fare grandi prestazioni. Dobbiamo continuare con la fiducia e con l’entusiasmo che ci ha fatto arrivare fin qui».

MIGLIORARE IN FUTURO – «Si può ogni allenamento, ogni partita, ogni stagione crescere. Non dobbiamo commettere errori, ma ora è importante terminare in maniera diversa un campionato che è stato straordinario. Siamo ancora attaccati a quelle davanti a noi, dobbiamo cercare di spingere in queste ultime tre partite ed essere quelli di oggi. In futuro ci sarà tempo per cercare di rimettere in sesto una squadra che possa alzare il livello».