Fiorentina, Iachini: «Per me a Roma non abbiamo perso»

L’allenatore della Fiorentina Iachini dopo la roboante vittoria della viola col Bologna è tornato anche sulla sfida con la Roma, segnata da un macroscopico errore arbitrale.

Beppe Iachini è intervenuto ai microfoni d SkySport al termine di Fiorentina-Bologna 4-0, tornando anche sull’episodio clamoroso di Roma-Fiorentina.

Questo lo considero l’ottavo risultato utile consecutivo perché noi a Roma non abbiamo perso la partita: in occasione del rigore c’erano due episodi che avrebbero potuto far fermare l’azione.