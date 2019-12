L’ex Fiorentina Ciccio Graziani dà un consiglio alla dirigenza viola: ispirarsi alla Lazio. Quella è la chiave per crescere.

Il modello di riferimento per crescere? La Lazio. ne è sicuro Ciccio Graziani, che ai microfoni di Radio Bruno Toscana lancia il proprio appello alla società viola.

«La Fiorentina deve prendere come modello la Lazio, per crescere e affermarsi. Squadra? Vorrei vederla più cazzuta in campo».