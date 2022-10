Fiorentina, da valutare Igor: il difensore potrebbe saltare la Lazio

Dopo il match vinto in Conference League per Italiano è tempo di fare i conti con le possibili assenze: Igor in forte dubbio per la Lazio

Secondo quanto riportato da La Nazione, oggi il difensore farà un test importante per capire l’entità del suo problema al polpaccio. L’assenza contro i biancocelesti di Sarri è un’ipotesi concreta.