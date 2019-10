Fiorentina, Commisso: «Contro la Lazio una brutta giornata! Arbitri? Quando giocavo…»

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è tornato a parlare del match contro la Lazio e della squalifica di Ribery

Le decisioni dell’arbitro Guida in Fiorentina-Lazio non sono state digerite dal presidente Rocco Commisso che, dopo le dichiarazioni di ieri, è tornato sull’argomento ai microfoni di Radio Toscana: «Ribery? Non faremo ricorso. Accettiamo la squalifica e andiamo avanti. Arbitri? Quando giocavo non ci andavo d’accordo (ride ndr). I tifosi mi vogliono più bene se vinciamo, fino ad oggi non ho mai vinto quando ero allo stadio. Spero che ci riusciremo domani. La squadra? Ho visto tutti ieri, erano demoralizzati: soprattutto Ribery. E’ stata una brutta giornata per il risultato, le squalifiche e gli infortuni. Ho detto a Franck che gli voglio bene, che per me è lo stesso prima. I ragazzi vanno sostenuti e amati».