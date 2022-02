Fiorentina, Cabral: «Sono pronto a dare il mio contributo contro la Lazio»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’attaccante della Fiorentina Cabral si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore viola

Arthur Cabral, nuovo attaccante della Fiorentina, si è presentato in conferenza stampa da giocatore viola. Le sue parole.

PIATEK – «La concorrenza è uno stimolo per fare sempre meglio. Sono pronto a dare il mio contributo contro la Lazio».

SCELTA FIORENTINA – «Maglia storica e importante oltre che pesante. Mi sono preparato tanto per arrivare a questo momento. Voglio raggiungere la Nazionale e credo che qui posso lavorare per arrivarci. Voglio andare al Mondiale in Qatar. Sono contento della chiamata ricevuta e non ho esitato ad accettare».