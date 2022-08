Fiorentina, Barone: «Porterò la squadra in Grecia per far conoscere il nostro marchio»

Fiorentina, il dg Joe Barone è stato intervistato alla tv greca per parlare della sua squadra: ecco le sue parole

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, in un’intervista alla tv greca Cosmote ha parlato dei possibili impegni della squadra viola durante la sosta per il Mondiale.

LE PAROLE – «La nostra identità e il nostro modo di giocare sono ben precisi, è un’identità molto europea. Ho avuto modo di parlare con due società greche e durante la pausa del campionato mi piacerebbe tanto portare la Fiorentina in Grecia a fare delle amichevoli. Questo per portare anche il nostro marchio in Grecia e far conoscere la nostra squadra».