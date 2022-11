Fiorello: «Sarri ha ragione, tutti dovrebbero odiare il Mondiale in Qatar»

Durante “Aspettando Viva Rai 2” sul suo profilo Instagram, Rosario Fiorello ha parlato così del Mondiale in Qatar

Rosario Fiorello ha dato ragione a Maurizio Sarri circa il Mondiale organizzato in Qatar. Queste le parole dello showman durante “Aspettando Viva Rai 2″.

PAROLE – «Sarri ha ragione a dire che odia il Mondiale. Abbiamo interrotto il campionato più bello del Mondo per fare il torneo in Qatar. Un paese che non è proprio un paese tradizionalmente calcistico. Quando mai avete giocato a pallone? Quando avete avuto un campo di calcio? Dove giocavate, nei pozzi di petrolio? Tutte le Nazionali dovrebbero ritirarsi, visto la moralità di quel luogo, dove tutti gli abitanti, ‘i qataresi’ (ride, ndr), sul loro zerbino hanno scritto ‘Diritti umani’. E loro li calpestano ogni giorno”».