Fiore: «Rinnovo Inzaghi? Il matrimonio si farà, ma...»

L’ex Lazio Stefano Fiore ha parlato in merito alla questione rinnovo tra Simone Inzaghi e la Lazio. Le sue parole

La questione rinnovo tra Inzaghi e la Lazio tiene banco in queste settimane nel mondo biancoceleste. I tifosi si dividono, non arrivano comunicazioni ufficiali, anche se da mesi i segnali sono positivi.

Stefano Fiore è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio per affrontare il tema. Queste le sue parole: «Inzaghi ha fatto un ottimo lavoro sulla panchina della Lazio, quindi è normale che il suo sia un profilo ricercato dai club italiani e non solo. Penso che Lotito faccia leva sul sentimento di riconoscenza per averlo lanciato e avergli dato una squadra già forte. Per il presidente è come un figlioccio. Inzaghi vuole bene alla Lazio e credo che alla fine il matrimonio si farà, ma bisogna fare attenzione».