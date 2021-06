Stefano Fiore, ex giocatore biancoceleste, parla dell’Italia di Roberto Mancini e del percorso vincente in Euro 2020

A La Gazzetta dello Sport, Stefano Fiore ha parlato dell’Italia di Roberto Mancini e del percorso in Euro 2020.

«Roberto ha saputo costruire un gruppo straordinario per mentalità e qualità. Non so come finirà ma per il calcio italiano è un salto nel futuro. Una lezione per il nostro movimento. Ha dimostrato che, lavorando bene su calciatori che a volte non sono in top club o sempre titolari, ha creato un gruppo unico. Che gioca un calcio migliore di quello che si vede in Serie A. Questo significa che servono idee e coraggio».