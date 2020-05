Fiore: «La Lazio se la può giocare fino alla fine con la Juventus»

Fiore, le parole dell’ex biancoceleste in merito alla lotta scudetto tra la Lazio di Inzaghi e la Juventus di Sarri

L’ex calciatore della Lazio Stefano Fiore è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando anche della lotta scudetto della squadra di Inzaghi con la Juventus.

«I biancocelesti dalla trequarti in su hanno degli interpreti di grande livello e spessore: giocatori fortissimi. Nel 2000 la Lazio combatteva con squadre di alto livello con Roma, Juve, e aveva una difesa più forte di quella attuale. La Juventus? Per profondità di rosa e qualità globale credo che sia superiore, ma la Lazio ha dimostrato di poterla e saperla battere. La Lazio può lottare, poi batterla non lo so, ma se la può giocare».