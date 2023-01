Fiore: «La Juve? C'era qualcosa di magico quando giocavo...»

Fiore, l’ex giocatore della Lazio a pochi giorni dalla sfida contro la Juventus ricorda i match contro i bianconeri da giocatore

A pochi giorni dalla partita di Coppa Italia contro la Juventus, ha parlato ai microfoni di Quelli della libertà, Stefano Fiore il quale ricorda i match contro i bianconeri di quando era calciatore.

PAROLE – «Era una casualità, certe cose accadono e non ti spieghi il motivo. Per me è stato meravoglioso: il miglior anno in carriera, sia per le prestazioni che per i gol, mi sembra furono 16-17. E’ l’anno che ricordo più volentieri e quella partita era un po’ la mia: c’era qualcosa di magico quando affrontavo la Juve ero solito segnare. Una partita che guardo sempre con un occhio speciale»