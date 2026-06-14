Fiore: «Gattuso ha chiesto delle garanzie a Lotito. Lui è uno a cui piacciono le sfide difficili!»

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio, si è espresso in vista del sempre più vicino arrivo di Gennaro Gattuso alla guida della formazione biancoceleste

Stefano Fiore è tornato a parlare della Lazio e del possibile arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste. L’ex centrocampista conosce bene l’ambiente laziale e ha offerto una lettura chiara del momento, soffermandosi sulle difficoltà che attenderebbero il tecnico.

Il nome di Gattuso porta con sé entusiasmo, curiosità e interrogativi. La sua eventuale avventura alla Lazio nascerebbe infatti in un contesto complesso, tra mercato condizionato, rapporti da costruire con la società e necessità di dare subito una nuova identità alla squadra.

Fiore, il rapporto con Lotito e il mercato a saldo zero

Secondo Fiore, l’approdo di Gattuso rappresenterebbe una sfida perfettamente in linea con la carriera dell’ex tecnico, abituato a misurarsi con situazioni non semplici. L’aspetto caratteriale, però, potrebbe diventare centrale anche nel rapporto con il presidente Claudio Lotito, figura con cui servirà trovare equilibrio e chiarezza fin dai primi passaggi. Le sue parole:

SULL’ARRIVO DI GATTUSO ALLA LAZIO – «La cosa incuriosisce abbastanza, io conosco molto bene Rino e sappiamo che gli piacciono le sfide difficili, perché nella sua carriera di allenatore si è andato a mettere sempre in situazioni non facilissime e questa ha tutte le caratteristiche per essere una grande sfida anche per il rapporto che dovrà costruire con un presidente con il quale caratterialmente può capitare di scontrarsi.

Quindi è una bella sfida e tra l’altro è notizia dell’altro ieri che non si potrà fare un certo tipo di mercato, o quantomeno bisognerà farlo a saldo zero, si vende per 100 e si compra per 100, quindi anche questo influirà, però credo che Gattuso, se arriverà come pare, abbia chiesto garanzie che speriamo Lotito mantenga, quantomeno per tenere più bravi e provare a cambiare completamente registro, perché Gattuso è un allenatore profondamente diverso da Sarri, quindi si volterà completamente pagina».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità su Mandas, Asp, Lazzari e molto altro!

Fiore, una nuova identità dopo l’era Sarri

Le parole di Stefano Fiore mettono in evidenza un punto chiave: con Gattuso la Lazio cambierebbe profondamente registro rispetto al ciclo precedente. Il tecnico ha caratteristiche, idee e temperamento molto diversi da Maurizio Sarri, e il suo eventuale arrivo segnerebbe una discontinuità netta sul piano tecnico e mentale.

La questione mercato resta però determinante. Un’estate a saldo zero impone scelte precise, con la necessità di vendere prima di acquistare e di proteggere i giocatori più importanti. Per questo, secondo Fiore, le eventuali garanzie chieste da Gattuso dovranno trovare riscontro concreto nelle mosse della società.