Fiore, Bergomi, Marchegiani e Immobile: la foto con i campioni diventa virale

Ciro Immobile è in Sardegna a godersi le vacanze insieme a tanti altri campioni del passato – FOTO

Ciro Immobile – come tanti altri calciatori – ha scelto la Sardegna per passare le vacanze estive con la propria famiglia. E tra tuffi in piscina, bagni al mare e coccole alla moglie Jessica, ha incontrato anche tanti ex campioni.

La foto pubblicata da Dario Marcolin su Instagram ha scatenato i social. Ci sono il bomber della Lazio (con padre e suocero), gli ex biancocelesti Stefano Fiore, Luca Marchegiani e Giuliano Giannichedda, ma anche Beppe Bergomi e Stefano Bettarini. Ciro in posa davanti allo ‘squadrone’. Tanti ex calciatori si trovano al Forte Village di Santa Margherita di Pula per il Mini Padel Summer Cup.