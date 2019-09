Finlandia-Italia, le probabili formazioni: Immobile e Acerbi verso la panchina

Ecco le probabili formazioni di Finlandia-Italia alla vigilia del match: Immobile e Acerbi ancora verso la panchina

Finlandia-Italia / Tempo di vigilia per l’Italia, che domani affronterà la Finlandia. Una vittoria regalerebbe ai ragazzi di Roberto Mancini il match ball a ottobre, quando sarà il momento di affrontare la Grecia all’Olimpico ed il Liechtenstein. Per la partita di domani, l’allenatore pensa a qualche cambiamento rispetto alla sfida contro l’Armenia. Dovrebbe rimanere fuori Federico Chiesa, ed al suo posto dovrebbe scendere in campo El Shaarawy, mentre Sensi sostituirà lo squalificato Verratti. L’unico dubbio riguarda la mezzala, con Pellegrini che potrebbe prendere il posto di Barella. Di seguito, la probabile formazione:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pellegrini, Jorginho, Sensi; Bernardeschi, Belotti, El Shaarawy. All.: Mancini.