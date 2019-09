Finlandia-Italia, le pagelle: Acerbi e Immobile promossi dai quotidiani

Finlandia-Italia pagelle, le analisi dei quotidiani sportivi: ottimi voti per i due laziali Acerbi e Immobile

Una vittoria importante, quella di ieri dell’Italia, che ha permesso alla Nazionale di mantenere il primo posto in classifica a punteggio pieno. Protagonisti della partita (QUI la notizia), sono stati anche i due giocatori della Lazio Acerbi e Immobile. Ecco i giudizi dei quotidiani sportivi italiani.

Il Corriere dello Sport ha così analizzato la prestazione di Acerbi. «Dopo tre amichevoli è alla prima partita ufficiale in Nazionale, ma gioca senza alcun tremore. Difende bene, sfruttando il suo fisico massiccio, aiuta a costruire il gioco e prova anche a concluderlo. Prestazione da applausi e sorpasso netto su Romagnoli». VOTO: 7,5

Su Immobile. «Se Mancini lo fa giocare al posto di un centravanti che ha appena segnato a raffica (Belotti, ndr), vuol dire che ha fiducia in lui. Fiducia ripagata a pieno, con il gol dell’1-0 e con il solito lavoro a favore della squadra». VOTO: 7

La Gazzetta dello Sport, invece, ha così giudicato la gara di Acerbi. «Più “Chiellini” di Romagnoli, non si discute. Fa sentire il fisico e cerca un paio di sganciamenti. Forse non impeccabile sull’1-1 ma più che promosso». VOTO: 6

Su Immobile. «Ha ragione il c.t? Non è fatto per il suo gioco di manovra, cerca la profondità, invece di tener palla, ma si danna l’anima come sempre. E alla fine segna anche». VOTO: 6,5

Sulla stessa linea d’onda anche Tuttosport, che attribuisce un 6 al difensore e un 6.5 all’attaccante.