Finale Supercoppa Inter Juve: la nota ufficiale della Lega sul rinvio

La nota ufficiale della Lega Serie A sul possibile rinvio della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus: i dettagli

Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana, posticipata? La Lega Serie A è intervenuta in merito attraverso una nota ufficiale per smentire le voci emerse in giornata.

«A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse assumere il Consiglio di Lega»