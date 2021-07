Finale Europei, roba da numeri 9: Immobile e Belotti, tocca a voi

La finale degli Europei è storicamente terreno di conquista per i centravanti: a Immobile e Belotti il compito di proseguire nel solco

Giornata di viglia per l’attesissima finale degli Europei che metterà di fronte Italia Inghilterra. Nella maestosa e infuocata cornice di Wembley ci sarà in palio il titolo a concludere un mese di emozioni, sorprese e delusioni. Inutile girarci attorno, la fiducia è tanta dalle parti di Coverciano e di conseguenza in tutto lo Stivale. Ma allo stesso tempo la consapevolezza che la sfida contro i padroni di casa sarà affare decisamente complicato.

Ma chi sarà l’uomo decisivo della finale? La storia delle competizioni continentali ha un filo conduttore ben specifico, rappresentato dalla costanza dei numeri 9 sul tabellino dei marcatori. Per esempio, come non menzionare le reti di Gigi Riva e di Pietruzzo Anastasi che nel 1968 sigillarono il 2-0 sulla Jugoslavia, nell’unico trionfo azzurro.

