Finale di Champions League, orari, Tv e favorita secondo i Bookmakers

Sabato 29 Maggio si giocherà la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. La finale di Champions verrà disputata allo stadio “Do Dragao” di Oporto, in Portogallo.

Il match tra Manchester City e Chelsea avrà inizio alle 21 ora italiana e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Canale 5.

CITY FAVORITO- Secondo i siti di scommesse il Manchester City di Guardiola è la squadra favorita per vincere la Champions League. Dando un’occhiata alle quote comparando i siti scommesse con Bonus Snai, Better Lottomatica, Bwin e quelli con il Bonus Eurobet abbiamo infatti visto che i citizens vincenti sono quotati molto più bassi rispetto al Chelsea di Tuchel, che non parte certo con i favori del pronostico.

Sarà comunque un match dall’esito non scontato, visto lo straordinario cammino dei Blues da quando il tecnico tedesco ha sostituito Lampard sulla panchina del Chelsea, portando idee nuove e cambiando diversi aspetti tattici e ottenendo ottimi risultati sia in Premier League che in Champions.

STATISTICHE- Se il Chelsea ha già vinto la Champions una volta (nel 2012, con allenatore Di Matteo), per il City in caso di vittoria sarebbe la prima, e questo potrebbe giustificare i tantissimi investimenti fatti dai citizens che hanno costruito negli anni una squadra investendo tantissimi soldi sul mercato. Per quanto riguarda le statistiche, fa impressione notare come il Manchester City abbia vinto 11 partite su 12 in questa stagione di Champions League. Altro dato interessante è come De Bruyne e compagni siano andati a segno ben 6 volte nei primi 20 minuti in queste gare di Champions.

TIFOSI ALLO STADIO- Per l’occasione della finale di Champions League a Oporto sarà garantito l’accesso allo stadio a ben 18.500 tifosi: saremo quindi in grado di vedere il match con più tifosi al seguito da quando è scoppiata la pandemia.

Per altre info puoi visitare il sito della Uefa Champions League cliccando qui.