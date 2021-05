Finale Coppa Italia, deroga per gli spettatori sul coprifuoco

Il Governo starebbe studiando una deroga per permettere agli spettatori di assistere alla finale di Coppa Italia oltre il coprifuoco

Mercoledì sera scenderanno in campo Atalanta e Juventus al Mapei Stadium per la finale di Coppa Italia, un’occasione per entrambe le squadre di portare a casa l’unico titolo rimasto. Sugli spalti sono previsti circa 4300 spettatori, che avranno la possibilità di assistere al match anche oltre il coprifuoco.

Stando a quanto appreso da Sky Sport da fonti del governo, si starebbe studiando una deroga ad hoc per i tifosi, bypassando così il coprifuoco.