Filisetti: «Rischiare Immobile al derby? Sono sicuro che lui..»

Filisetti a pochi giorni dal derby contro la Roma ricorda le sfide con i giallorossi e parla anche di Ciro Immobile e il suo recupero

La Lazio vuole dimenticare in fretta l’amara sconfitta contro il Feyenoord, e domenica ha una grande occasione nel derby contro la Roma. A pochi giorni dal derby contro i giallorossi, ai microfoni di Lazio Style parla Daniele Filisetti che si sofferma sui derby affrontati da calciatore e su Immobile.

DERBY – : «Il derby cominciavi a sentirlo, a pensarci, a pensare a cosa dovevi fare in campo almeno un mese prima. Il derby era il derby e le altre partite di contorno. Quando entravi all’Olimpico capivi che è una partita a parte. Io non ho mai fatto le coppe ma per me era così, una gara che poteva risolverti anche tanti problemi.»

IMMOBILE – : «Rischiare Immobile? Sono sicuro che se ha anche un minimo di possibilità di stare in piedi scenderà in campo»