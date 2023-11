Filippo Inzaghi su Simone: «La verità è che adesso lui è quello famoso e capita che…». Le parole del tecnico della Salernitana sul fratello

Filippo Inzaghi, attuale allenatore della Salernitana e prossimo avversario in campionato della Lazio, è stato intervistato da Il Corriere della Sera, tra i vari argomenti ha parlato anche del suo rapporto col fratello Simone, tecnico dell’Inter. Le sue parole.

PAROLE– «Sa che non abbiamo mai litigato? Cosa rarissima tra fratelli. Ogni volta che uno dei due finisce una partita, la prima telefonata è per l’altro. Potrei dire che per me rappresenta ‘tutto’. La verità è che adesso lui è quello famoso e per strada capita che mi chiamino Simone. Non può che farmi piacere, anche perché so bene che cosa vuol dire allenare una squadra a grandi livelli ».