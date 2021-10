Filippini: «Lazio, serve tempo ma la rosa corta è un tasto dolente». Le parole dell’ex biancoceleste ai microfoni di TMW Radio

L’ex calciatore Antonio Filippini ha parlato ai microfoni di TMW Radio: tra i vari temi, ha toccato anche l’argomento Lazio, in particolare riguardo all’allenatore Maurizio Sarri e al cambiamento di filosofia calcistica:

«Cambia tanto perché giocare con un modulo diverso cambia gli spazi in campo. Serve tempo per capire gli automatismi della tattica di Sarri, quindi gli alti e bassi sono normali. La rosa corta della Lazio? Negli anni, rispetto ad altre società, ha sempre avuto la panchina come tasto dolente, e lo sarà anche per Sarri quest’anno».