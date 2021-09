Kostic fa chiarezza: «Amo l’Eintracht, mi devono chiedere scusa» – FOTO

Kostic, intervenuto sui propri profili social, ha voluto rompere il silenzio e fare chiarezza in merito alle note vicende estive

Filip Kostic, esterno dell’Eintracht ed obiettivo di mercato della Lazio nello scorso mercato estivo, ha fatto chiarezza sul proprio profilo Instagram:

«Amo l’Eintracht Francoforte e sono grato per tutto ciò che ho qui. Contro il Bielefeld non ero psicologicamente pronto per giocare. Questo non è stato un ammutinamento! ‎

‎Vorrei scusarmi con i tifosi che sono stati male informati e ringraziare anche i membri del mio team per il loro supporto. ‎

‎Alcune persone mi devono delle scuse, ma non abbiamo il tempo di affrontarle perché abbiamo una stagione difficile davanti a noi. ‎

‎Rimango mentalmente forte e continuerò a lottare per il club perché la squadra ha bisogno di me. ‎

‎Eintracht Francoforte su tutti!».