I figli di D’Amico: «Papà il più laziale di tutti. La Lazio è l’unico amore della sua vita che non ha mai tradito». Il ricordo di Matteo e Nicolò

Matteo e Nicolò, figli della leggenda della Lazio Vincenzo D’Amico, lo hanno ricordato in un’intervista al Corriere dello Sport in occasione del Memorial in programma questa sera: «Come giocatore è stato fenomenale, poi dipende anche dai gusti. Ma nostro padre, come persona, era indiscutibile. Diceva spesso: “Credo molto nel matrimonio, infatti mi sono sposato tre volte”. Però la Lazio è l’unica che non ha mai tradito».

MEMORIAL – Una bella iniziativa, sono stato contattato dalla Lazio, mi è stata chiesta l’autorizzazione di trasformare l’amichevole con il Latina in un Memorial per papà. Abbiamo aderito con estremo piacere, nell’ultimo mese abbiamo ricevuto un’ondata di calore assurda.

IL PIU’ LAZIALE DI TUTTI – Papà accettava le critiche da calciatore, anche quando gli di- cevano che non correva. Ripeteva sempre: Sono stato un fuoriclasse? Forse sì, forse no. Però io, come laziale, non sono secondo a nessuno!”. Rimaneva male solo quando qualcuno metteva in di- scussione questo aspetto. I fatti parlano per lui, non ha mai avuto una macchia. Gliel’ha riconosciuto anche la Curva Nord con lo striscione ai funerali. È voluto tornare per forza dal Torino, ha firmato in bianco, non ha messo in mora la società quando l’hanno fatto tutti gli altri. Scherzando, ma neanche troppo, la Lazio è l’unica che non ha mai tradito.

MALATTIA – Il tumore l’ha scoperto casualmente a novembre 2019. Non l’ha voluto dire a nessuno. Le cure rispondevano bene, a maggior ragione abbiamo rispettato la sua volontà. Poi la notizia si stava diffondendo, non potevano passare inosservate le cure al Gemelli. A quel punto ha preferito informare tutti personalmente con un singolo messaggio su Facebook.