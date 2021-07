FIGC, via Allegri cambia forma: dedica agli Azzurri di Mancini – FOTO

La sede della FIGC di Via Allegri a Roma cambia veste in onore degli Azzurri di Mancini e delle Azzurre di Bertolini – FOTO

La sede della FIGC in via Allegri a Roma cambia veste: dedica agli Azzurri di Mancini vittorioso ad Euro 2020 e un auspicio per la Nazionale femminile di Milena Bertolini.

«La sede della FIGC cambia veste in onore degli Azzurri di Roberto Mancini. È stato completato oggi il restyling delle due facciate dello storico palazzo di via Gregorio Allegri a Roma: sul lato che guarda Villa Borghese campeggia la scritta ‘Campioni d’Europa’ con la Nazionale sul podio di Wembley che alza la coppa al cielo di Londra; sull’altro versante, visibile per chi arriva da via Po, troneggia la nuova immagine della Nazionale Femminile della ct Milena Bertolini che lancia la propria sfida al Campionato Europeo, in programma la prossima estate in Inghilterra, con la frase ‘Road to Euro 2022’».