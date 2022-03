Serie A, classifica spese agenti nel 2021: la posizione della Lazio

La FIGC ha diramato la classifica relativa alle spese sostenute dai vari club di Serie A per gli agenti, nel 2021: ecco dov’è la Lazio

La FIGC ha comunicato le spese sostenute dai club di Serie A per gli agenti nel corso del 2021 e la classifica di chi ha speso di più.

La cifra totale è di quasi 174 milioni, in crescita rispetto al 2020 caratterizzato dal Covid e dal lockdown quando fu di 138 milioni. Al primo posto c’è la Juve con 28,9 milioni di euro spesi per gli agenti. Dietro i bianconeri, sul podio, ci sono l’Inter (27,5 milioni) e la Roma (25,9 milioni), mentre per vedere la posizione della Lazio, bisogna scendere fino al dodicesimo posto con 4,7 milioni.

Di seguito la classifica:

1) Juventus 28,914M

2) Inter 27,512M

3) Roma 25,962M

4) Milan 12,567M

5) Atalanta 8,353M

6) Fiorentina 8,256M

7) Sampdoria 7,227M

8) Napoli 6,906M

9) Sassuolo 6,817M

10) Udinese 5,820M

11) Cagliari 4,979M

12) Lazio 4,716M

13) Genoa 4,678M

14) Hellas Verona 4,539M

15) Bologna 3,961M

16) Empoli 3,631M

17) Torino 3,492M

18) Spezia 2,391M

19) Venezia 1,859M

20) Salernitana 1,242M