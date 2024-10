FIGC, riforma in vista: ecco la proposta presentata nella giornata di oggi. I dettagli

FIGC, tutti i dettagli della riforma proposta dalla Federcalcio e depositata nella giornata di oggi. Cosa sta succedendo

Come riportato dall’ANSA, la FIGC ha presentato la proposta di riforma dello statuto federale. Il prossimo 4 novembre ci sarà l’assemblea che voterà la proposta.

I punti cardine della riforma sono: l’autonomia per l’organizzazione dei campionati di tutte le Leghe e quella gestionale all’Aia, il diritto d’intesa per la Lega di A sulle materie di sua specifica competenza e una nuova riformulazione dei pesi elettorali e delle rappresentanze in Consiglio Federale.