FIGC, minuto di raccoglimento all’inizio delle competizioni calcistiche

Questa sera in Coppa italia, come nelle prime partite di Serie A, B e C, si osserverà un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19

Dopo tanto tempo finalmente stasera torna il calcio in Italia con la semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Juventus e Milan.

La FIGC non vuole dimenticare chi ha perso la vita a causa del Covid-19 e per questo è stato disposto un minuto di raccoglimento nelle partite che si disputeranno tra oggi e domani e in quelle del primo turno di Serie A, B e C. La notizia è arrivata direttamente dalla Federazione tramite una nota ufficiale.