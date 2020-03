Figc, Gravina scrive ai club di Serie A: il motivo

Figc, clima teso in Serie A e per questo motivo Gabriele Gravina ha deciso di inviare una lettera a tutti i club

Il momento è di una difficoltà forse mai vissuta prima. Il futuro è più incerto che mai per l’Italia intera e così anche per il mondo del calcio. I pensieri sono diversi e i litigi non sono mancati in termini de decisioni come gli allenamenti oppure la proposta del taglio dello stipendio ai calciatori.

Proprio per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Gravina ha inviato una lettera a tutti i club di Serie A richiamando tutti all’ordine. Adesso è infatti il momento di andare tutti in un’unica direzione evitando strappi.