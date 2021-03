FIGC, i nomi dei nuovi consiglieri e dei vicepresidenti eletti

La FIGC ha presentato con una nota ufficiale i nomi dei nuovi consiglieri e dei nuovi vicepresidenti eletti nella giornata di oggi

I nuovi vicepresidenti sono Umberto Calcagno e il vicepresidente vicario Paolo Dal Pino. Invece, Mario Beretta, Francesco Ghirelli e Cosimo Sibilia sono stati eletti come consiglieri per il Comitato di Presidenza della Federazione. Aiuteranno il Presidente Gabriele Gravina nella gestione del movimento calcistico italiano, in un momento molto delicato.