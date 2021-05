Figc, oggi l’incontro con i club a Roma. Si parlerà anche del “caso Lotito”

Figc, oggi a Roma il Consiglio Federale nel quale si parlerà di spese e debiti ma non solo: si discuterà anche di Lotito

Oggi a Roma si svolgerà un consiglio federale straordinario con la crisi economica all’ordine del giorno, come riportano le pagine de La Gazzetta dello Sport.

La Lega e i club di A sono propensi per il taglio e rinvii dei pagamenti degli stipendi mentre dalla parte opposta i giocatori chiederebbe di avere quanto gli spetta. Una soluzione plausibile è quella di trovare accordi tra giocatori e club, ognuno con la rispettiva società con la Federcalcio che concederebbe una deroga per l’iscrizione al campionato fino al 30 giugno.

Gravina esporrà il suo progetto “riduci debiti” che consiste in: i club non potranno spendere, dal 1 Luglio, più di quanto speso nella passata stagione. La Lega non pensa a una propria salary cup, ma a un modo per far spendere alla società solo quanto si possano permettere. Infine si tratterà l’argomento doppia proprietà nello stesso campionato con la vicenda che riguarda Lotito con Lazio e Salernitana.