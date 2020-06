FIGC, in mattinata il Comitato di Presidenza – LIVE

Questa mattina in Federazione si terrà il Comitato di Presidenza per parlare della ripartenza della Serie A

Alle 10:30 in Federazione si terrà il Comitato di Presidenza per discutere dei possibili playoff in Serie A e dell’algoritmo.

In FIGC sono stati convocati i rappresentati delle istituzioni del calcio italiano. Alle 15 poi si discuterà della ripartenza della Serie A Femminile. Al momento sono arrivati in sede il presidente della Lega Pro Ghirelli e della Serie D Sibilia. Seguentemente si presenta anche il presidente della Serie B Balata. A rappresentare la Serie A, Claudio Lotito varca le porte di Via Allegri.