FIGC, Balata: «Gravina è favorevole alla ripartenza»

Il presidente della Serie B spiega, tramite un’informativa, le volontà di Gravina riguardo la ripresa dei campionati professionistici

In questi giorni si stanno tenendo vari incontri tra i vertici della FIGC ed il Comitato tecnico-scientifico per capire se ci sono le possibilità di far ripartire il movimento.

Tramite un’informativa pubblicata sul Corriere Veneto, il presidente della Serie B Balata ha voluto confermare la volontà di tornare in campo: «Il presidente Gravina ha informato che nel corso dell’incontro con il Comitato tecnico-scientifico si è fatta una distinzione tra campionati professionistici, dilettantistici e giovanili. Gravina ci ha informati che l’incontro ha avuto esito positivo e lui stesso si è detto favorevole alla ripartenza dei tre campionati professionistici in relazione all’esito dell’evoluzione dell’epidemia e con partenze differenziate, iniziando dalla Lega di A, seguita da B e Lega Pro. Gravina è possibilista sul possibile termine della stagione sportiva dopo il 2 agosto. Pare che l’Uefa stia ipotizzando un posticipo di un paio di settimane».