Ormai è ufficiale: la Fifa ha rinviato il Mondiale per Club. Il torneo si svolgerà in Qatar dall’1 all’11 febbraio 2021

Il Mondiale Fifa per Club ha una nuova data. In origine programmata per dicembre, la manifestazione è stata – ufficialmente – spostata dall’1 all’11 febbraio 2021, mantenendosi sempre in Qatar.

La difficile situazione relativa al Covid-19, oltre ai numerosi impegni tra club e Nazionali, hanno costretto la Fifa a spostare la data della manifestazione.