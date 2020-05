FIFA, nuovo documento per mercato, prestiti e contratti

La FIFA ha pubblicato un documento stilato oggi per fare chiarezza su prestiti, contratti e calciomercato.

Nuovo documento con le FAQ riguardanti il mercato, i prestiti ed i contratti stilato da parte della FIFA per aiutare le varie federazioni a risolvere tali problemi.

«La Fifa non ha alcuna autorità per prolungare o modificare unilateralmente i termini e le condizioni già stabilite ma crede fortemente che sia importante muoversi collettivamente e suggerisce di prolungare le varie scadenze per rispettare tutte le parti in campo. Posto che la priorità sia di far completare la stagione alle squadre, per mantenere regolare l’andamento del campionato, tutti i club sono incoraggiati a trovare un accordo per posticipare la scadenza del contratto».

Novità anche per quanto riguarda il calciomercato: le federazioni possono chiedere fino a 10 giorni dall’inizio fissato per la sessione di spostare le date. La finestra non potrà superare le 12 settimane, deve essere unica e non si potrà svolgere mentre il campionato è in corso.