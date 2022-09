FIFA, Infantino: «Vogliamo colmare il divario tra i club per un calcio più competitivo»

Il presidente della FIFA Infantino ha parlato degli obiettivi che si pone per migliorare il calcio mondiale

Gianni Infantino, presidente della FIFA, intervenuto in video durante la sessione di New York del FIFA Diploma in Club Management ha parlato degli obiettivi che si pone per migliorare il calcio mondiale.

LE PAROLE – «I club devono raggiungere standard sempre migliori, perché è vero che c’è un divario tra alcuni Paesi in Europa – non tutta l’Europa, ma alcuni Paesi – e il resto del mondo, per questo sono felice che voi rappresentiate il mondo intero. Quello che dobbiamo fare è colmare il divario, non abbassando gli standard dei grandi club europei, perché anche loro devono continuare a crescere, ma anche il resto del mondo deve crescere e garantire un mondo del calcio più competitivo. In futuro dovranno esserci almeno 50 club in tutto il mondo in grado di vincere il Mondiale per Club: ora, 20 di questi club saranno europei e questo va bene, ma gli altri 30 devono provenire dagli altri cinque continenti e questo sarà fantastico».