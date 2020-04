FIFA Esports, Immobile travolge Florenzi: due vittorie su tre

Vince Ciro Immobile la sfida Esports contro l’amico Florenzi, surclassato dai giocatori del Team Bianco per 13-9

Team Bianco vs Team Blu, Ciro Immobile e Alessandro Florenzi i rispettivi capitani della sfida FIFA Esports United per l’Italia. Le formazioni dei due club vedevano rispettivamente:

TEAM BIANCO – CAIAZZO; MASINA, MATERAZZI, GOLLINI, PISACANE; QUINTERO, ZAPPACOSTA, DONATI, CERCI; IMMOBILE, SIMEONE

TEAM BLU – COVIELLO; PELLEGRINI, VIVIANO, LEZZERINI, ODDO; FALCO, FLORENZI, BERTOLACCI; VIDO, PETAGNA, ORSOLINI

Le tre gare sono terminate rispettivamente: Team bianco – Team Blu 3-1; Team Bianco – Team Blu 4-2; Team Bianco – Team Blu 6-6; 13-9 risultato complessivo e vittoria per la squadra capitanata da Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste si è messo in luce nel mini torneo, servendo 4 assist, tutti in una gara, e 4 gol, risultando anche capocannoniere della competizione. Sconfitta pesante quella di Alessandro Florenzi, la cui squadra non è riuscita ad andare oltre un pareggio nelle tre gare disputate.