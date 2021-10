Fifa, l’appello ai calciatori: «Vaccinatevi, è la scelta giusta»

Arriva l’appello ai calciatori a vaccinarsi da parte della Fifa. il massimo organismo del calcio internazionale

Arriva l’appello ai calciatori a vaccinarsi da parte della Fifa. il massimo organismo del calcio internazionale. Questo il comunicato:

«Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo britannico, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e crediamo che questa sia una soluzione molto più auspicabile alla situazione che i giocatori hanno affrontato a settembre. Incoraggiamo i giocatori a vaccinarsi contro il COVID-19 e sosteniamo la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per un accesso al vaccino sicuro, giusto ed equo in tutti i Paesi».