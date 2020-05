FIFA, sì alle 5 sostituzioni ma rifiutata la proposta della FA

In arrivo un nuovo documento FIFA con le norme di sicurezza da rispettare per il rientro in campo: ci saranno le 5 sostituzioni

Il calcio mondiale è pronto alla rivoluzione. Con il rientro in campo dopo lo stop dovuto dal Coronavirus, lo sport più seguito al mondo avrà un cambiamento nelle regole.

Marca anticipa che la FIFA starebbe preparando un nuovo documento in cui vengono elencate le norme da seguire per il ritorno in campo, sia per gli allenamenti che per le gare. All’interno di esso verranno confermate le 5 sostituzioni a match, da operare in momenti diversi. La proposta della FA, secondo cui le partite sarebbero dovute durare soli 45′, è stata rispedita al mittente.