Fifa 23, riconoscimento importante per Marusic – FOTO

Marusic è presente nel team of the week di Fifa 23: altri tre i giocatori del campionato italiano presenti

Importante riconoscimento per Adam Marusic. Infatti il terzino della Lazio è stato inserito da Fifa 23 nel Team of the Week.

Altri tre i giocatori di Serie A presenti: Rabiot, Brahim Diaz e Lautaro Martinez. Un segnale importante dell’ottimo rendimento del giocatore dei capitolini.