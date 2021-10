Fifa 22 Ratings Serie A: ecco i top, c’è tanta Lazio

È il giorno di Fifa 22. C’era grande attesa per scoprire i ratings dei giocatori, ecco i top della Serie A, c’è tanta Lazio

È uscito oggi nei negozi FIFA 22, il celebre videogioco di EA Sports. Con 16 licenze di squadre di massima serie su 20 (mancano Juventus, Lazio, Roma, Atalanta), oggi c’era grande attesa per scoprire i ratings dei giocatori. In Serie A tra i top player spicca Ciro Immobile, con un punteggio totale di 87 alla pari di Dybala e Szczesny, mentre poco più sotto a quota 85 si trova Milinkovic. Ma ancora Lazio nelle prime posizioni: Luis Alberto ha infatti ottenuto un overall di 84, mentre Acerbi segue con 83 punti. Di seguito la lista completa.

87 Paulo Dybala (Juventus), Wojchech Szczesny (Juventus), Ciro Immobile (Lazio)

86 Milan Skriniar (Inter), Lorenzo Insigne (Napoli), Kalidou Koulibaly (Napoli), Giorgio Chiellini (Juventus), Samir Handanovic (Inter)

85 Matthijs de Ligt (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Stefan de Vrij (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus)

84 Theo Hernandez (Milan), Nicolò Barella (Inter), Mike Maignan (Milan), Franck Kessié (Milan), Luis Alberto (Lazio), Marcelo Brozovic (Inter), Josip Ilicic (Atalanta), Dries Mertens (Napoli), Zlatan Ibrahimovic (Milan)

83 Federico Chiesa (Juventus), Arthur (Juventus), Robin Gosens (Atalanta), Alvaro Morata (Juventus), Leonardo Spinazzola (Roma), Alex Sandro (Juventus), Kostas Manolas (Napoli), Duvan Zapata (Atalanta), Simon Kjaer (Milan), Henrikh Mkhitaran (Roma), Juan Guillermo Cuadrado (Juventus), Francesco Acerbi (Lazio), Edin Dzeko (Inter)