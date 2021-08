Fifa 22, Lazio senza licenza. Ecco come si chiameranno i biancocelesti

Fifa 22, la Lazio non sarà provvista di licenza ufficiale. Niente stemma e maglie ufficiali, il nome sarà Latium

I videogiocatori si apprestano ad accogliere un altro capitolo della saga videoludica Fifa. La data di uscita è fissata per il 1 ottobre, ma acquistando la versione ‘ultimate’ si potrà godere di un accesso anticipato ai contenuti di Fifa 22.

Come accaduto in passato a Juventus e Roma, anche la Lazio da quest’anno non avrà la licenza ufficiale. Di conseguenza stemma e maglie saranno solo una rivisitazione. I biancocelesti si chiameranno Latium e indosseranno divise con i classici colori sociali della prima squadra della capitale.